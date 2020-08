Im Bemühen um ein neues Coronavirus-Hilfspaket in den USA haben auch weitere Gespräche zwischen Vertretern der Demokraten und der Regierung keine Annäherung gebracht.

Der demokratische Minderheitsführer im Senat, Schumer, sagte in Washington, es sei das bisher längste und produktivste Treffen gewesen. Die Positionen beider Seiten lägen jedoch nach wie vor weit auseinander.



Bei den Verhandlungen geht es vor allem um die am Freitag abgelaufene Arbeitslosenhilfe in Höhe von 600 Dollar pro Woche sowie um andere Hilfsgelder. Dem Vernehmen nach soll die US-Regierung bereit sein, die Maßnahme zu verlängern. Sie weigere sich aber, anderen Forderungen der Demokraten, darunter Hilfen für Rentner, nachzukommen.



An dem Treffen nahmen auch Finanzminister Mnuchin, der Stabschef des Präsidialamts, Meadows, sowie die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, teil.