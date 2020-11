In den USA hat drei Wochen nach der Präsidentschaftswahl nun auch Pennsylvania den demokratischen Kandidaten Biden als Sieger in dem Bundesstaat bestätigt.

Der Gouverneur teilte mit, dass er die 20 Wahlleute Pennsylvanias formell angewiesen habe, für Biden zu stimmen. Dieser hatte mit einem Vorsprung von mehr als 80.000 Stimmen gewonnen. Die Anwälte des unterlegenen Präsidenten Trump hatten versucht, das Wahlergebnis in mehreren Bundestaaten für ungültig erklären zu lassen, waren damit aber vor den Gerichten gescheitert. Gestern hat Michigan das Ergebnis amtlich bestätigt und in der vergangenen Woche Georgia.

Trump erkennt seine Niederlage nach wie vor nicht an. Dennoch ist die Übergabe der Amtsgeschäfte von Trump auf Biden inzwischen angelaufen. Trump teilte auf Twitter mit, er habe die Behörden und seine Mitarbeiter angewiesen, mit Biden zu kooperieren. Damit bekommt das Team des demokratischen Politikers Zugang zu Ministerien, Behörden und vertraulichen Informationen der Regierung. Erstmals stieg der US-Leitindex Dow Jones heute zur Mitte des Handelstags an der Börse in New York über die Marke von 30.000 Punkten. Als Grund nannten Börsianer Hoffnungen auf einen Corona-Impfstoff und eine geregelte Übergabe der Regierungsgeschäfte im Weißen Haus.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.