Nach dem früheren Verteidigungsminister Mattis hat auch der Ex-Stabschef von US-Präsident Trump dessen Umgang mit den anti-rassistischen Protesten kritisiert.

Der ehemalige General Kelly sagte in einem im Internet übertragenen Interview, er hätte Trump abgeraten, die friedlichen Proteste in Washington gewaltsam auflösen zu lassen. Kelly rief dazu auf, bei der nächsten Präsidentenwahl stärker auf die charakterlichen und moralischen Eigenschaften der Kandidaten zu achten. Am Donnerstag hatte Mattis in einem Magazinbeitrag geschrieben, der Präsident versuche das Land zu spalten anstatt es zu einen.



In Washingtons nannte unterdessen Bürgermeisterin Bowser den Platz vor dem Weißen Haus offiziell "Black Lives Matter"-Platz. Dies gab sie auf Twitter bekannt. Die Kreuzung hatte bisher keinen Namen.



Die teils gewaltsamen Proteste der vergangenen Tage in vielen amerikanischen Städten waren durch den Tod des Schwarzen George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz am 25. Mai in Minneapolis ausgelöst worden.