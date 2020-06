Nach teils gewaltsamen Massenprotesten gegen Rassismus und Polizeigewalt ist in New York die nächtliche Ausgangssperre verlängert worden. Wie Bürgermeister De Blasio mitteilte, dürfen bis einschließlich Sonntag nur systemrelevante Berufstätige zwischen 20.00 Uhr und 05.00 Uhr ihre Häuser verlassen. Gestern Abend war eine Ausgangssperre ab 23.00 Uhr verhängt worden, die aber von vielen Demonstrierenden ignoriert wurde.

Seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz am 25. Mai gibt es in zahlreichen US-Metropolen Demonstrationen gegen Polizeigewalt, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit. Vielerorts kam es am Rande zu Ausschreitungen, Brandstiftungen und Plünderungen.



US-Präsident Trump drohte damit, die Ausschreitungen notfalls mit militärischer Gewalt zu beenden, wenn die US-Bundesstaaten bei dieser Aufgabe versagten. Mehrere Gouverneure wiesen dies zurück.



Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, wertete die Unruhen als Zeichen dafür, dass in den USA Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder Hautfarbe diskriminiert würden. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sprach mit Blick auf den tödlichen Polizeieinsatz von einem Machtmissbrauch, der konsequent geahndet werden müsse.