In den USA droht ausländischen Studierenden die Ausweisung, falls ihre Universitäten Corona-bedingt nur noch Online-Kurse anbieten.

Die Einwanderungsbehörde ICE teilte mit, an solchen Hochschulen immatrikulierte Ausländer müssten ausreisen oder an eine Hochschule wechseln, die Vorlesungen in Anwesenheit abhalte. Hochschulen, die den Unterricht teils online, teils physisch fortsetzten, müssten ihren ausländischen Studierenden überdies einen Nachweis ausstellen, dass diese in so vielen Unterrichtseinheiten wie möglich anwesend seien. Andernfalls würden Abschiebemaßnahmen eingeleitet. Betroffen sind demnach Studierende mit zwei bestimmten Visa-Typen, die in Vollzeit studieren. Wer sich noch nicht in den USA aufhält und ab Herbst ein Studium zunächst online aufnehmen wollte, soll gar nicht erst ein Visum erhalten.



Unter anderem die Elite-Universität Harvard hatte angekündigt, wegen des Coronavirus im Wintersemester alle Vorlesungen nur noch online abzuhalten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Urlaub: Zelt, Wohnwagen, Ferienhaus: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland

+ Unterwegs: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

Erkrankung und Schutz

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht

+ Tests: Wie sinnvoll sind Corona-Massentests für alle?

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann

+ Kinder: Wie es um die Gefahr der Ansteckung und Verbreitung bei ihnen steht

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung?

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Panikmache

+ Schweinegrippe: Warnung vor neuem Erreger aus China - droht die nächste Pandemie?

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.