US-Außenminister Blinken hat eine weltweite Verschlechterung der Menschenrechtslage beklagt.

Der Trend bewege sich weiter in die falsche Richtung, sagte er anlässlich der Veröffentlichung des jährlichen Menschenrechtsberichts der US-Regierung. Beweise dafür sehe man in jeder Region der Welt.



Als Beispiele nannte Blinken unter anderem den - so wörtlich - "Völkermord" an den Uiguren in China, das gewaltsame Vorgehen des Militärregimes gegen die Proteste in Myanmar sowie Menschenrechtsverstöße im Bürgerkriegsland Jemen.



Der US-Außenminister erklärte, viele autokratische Regierungen nutzten die Corona-Pandemie als Vorwand, um die Menschenrechte weiter auszuhöhlen. Zugleich räumte er ein, auch die USA selbst seien nicht frei von Fehlern. Im Gegensatz zu nicht-demokratischen Staaten versuche man aber nicht, diese unter den Teppich zu kehren.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.