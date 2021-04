US-Außenminister Blinken reist in der kommenden Woche nach Europa.

Am Montag und Dienstag nimmt er in London an einem Treffen der G7-Außenminister teil, wie sein Ministerium in Washington mitteilte. Dort solle der Gipfel der G7-Staats- und Regierungschefs im Juni in Großbritannien vorbereitet werden, zu dem auch US-Präsident Biden erwartet wird.



Am Mittwoch reist Blinken dann in die Ukraine weiter. Dort sind vor dem Hintergrund der Spannungen mit Russland Gespräche mit Präsident Selenskyj geplant.

