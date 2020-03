Die USA haben Venezuelas Oppositionsführer Guaidó und Staatschef Maduro aufgerufen, auf ihren Machtanspruch zu verzichten und eine Übergangsregierung zu ermöglichen.

Diese sollte dann Neuwahlen in sechs bis zwölf Monaten organisieren, sagte Außenminister Pompeo in Washington. Guaidó und Maduro sollten das Übergangsgremium als einzige Regierungsgewalt während dieser Zeit anerkennen.



Pompeo betonte gleichwohl, der von den USA als Interimspräsident anerkannte Guaidó könne bei den Neuwahlen antreten. Er sei der beliebteste Politiker in Venezuela. Die Vereinigten Staaten würden ihn weiterhin unterstützen. Maduro hingegen müsse gehen. Pompeo stellte für diesen Fall die Aufhebung von Sanktionen in Aussicht.



Guaidó hatte sich als Parlamentspräsident im Januar 2019 selbst zum Übergangsstaatschef erklärt. Er wird von rund 60 Staaten offiziell anerkannt, darunter die USA und Deutschland. Maduro hat das Militär hinter sich. Er erhält Unterstützung aus Russland und China.