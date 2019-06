Der amerikanische Außenminister Pompeo hat eine weltweite Koalition gegen den Iran gefordert.

Der nach seinen Worten "größte Sponsor des Terrors" müsse zurückgedrängt werden, sagte Pompeo vor einer Reise nach Saudi-Arabien. Nicht nur die Golfstaaten sondern auch Asien und Europa müssten sich an der gemeinsamen strategischen Linie beteiligen. Pompeo teilte mit, dass heute neue Sanktionen gegen den Iran inkrafttreten. Dies hatte Präsident Trump am Wochenende angekündigt. Ziel sei nach wie vor, so Pompeo, das Land daran zu hindern, Atomwaffen und Raketen zu bauen. Außerdem wolle man dafür sorgen, dass US-amerikanische Interessen gewahrt würden und Amerikaner weltweit sicher seien.