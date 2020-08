Beim Parteitag der Republikaner hat sich US-Außenminister Pompeo in den Wahlkampf eingebracht und für die Wiederwahl von Präsident Trump geworben.

Die Umsetzung des Programms "America First" habe Trump zwar nicht in jeder ausländischen Hauptstadt populär gemacht, aber es habe funktioniert, sagte er am zweiten Tag der weitgehend virtuellen Veranstaltung. Zudem habe sich Trump gegen die - Zitat - räuberische Aggression der Kommunistischen Partei Chinas gestellt und Peking dafür zur Rechenschaft gezogen, dass es das Coronavirus vertuscht habe. Pompeos Rede wurde bei einem Aufenthalt in Jerusalem aufgezeichnet. Die Demokraten kritisierten, dass sich der Minister während einer Dienstreise an einer parteipolitischen Veranstaltung beteiligt hat.



Auf der Rednerliste der Republikaner für heute steht auch die First Lady Melania Trump. Die 50-Jährige will vom Rosengarten des Weißen Hauses aus für die Wiederwahl ihres Ehemanns werben. Gestern hatten die Republikaner Trump offiziell als Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im November nominiert. Der Parteitag dauert noch bis übermorgen.