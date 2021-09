Wegen des Streits um das Indopazifik-Bündnis ist ein Außenministertreffen mit den USA und Frankreich offenbar vorerst geplatzt.

Ursprünglich wollten die Ressortchefs heute am Rande der UNO-Vollversammlung in New York mit ihren deutschen und britischen Kollegen zusammenkommen. Die französische Seite habe jedoch auf ihre Teilnahme verzichtet, teilte Bundesaußenminister Maas mit. Medien berichteten indes, das US-Außenministerium verweise zur Begründung auf Terminschwierigkeiten. Dort werde erwartet, dass Minister Blinken und sein französischer Kollege Le Drian noch im Laufe der Woche die Chance hätten, sich auszutauschen.



Unterdessen erhielt Frankreich im U-Boot-Streit mit Australien und den USA Rückendeckung aus der Europäischen Union. Die Außenminister der anderen 26 EU-Staaten sicherten Paris ihre Solidarität zu, wie der Außenbeauftragte Borrell erklärte. Das im Rahmen des neuen indopazifischen Bündnisses abgesagte milliardenschwere U-Boot-Geschäft zwischen Frankreich und Australien sei keine bilaterale Angelegenheit, sondern betreffe die gesamte EU.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.