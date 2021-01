Im Bundesstaat Georgia laufen die Auszählungen nach den Stichwahlen um zwei Sitze im US-Senat. Das Ergebnis der Abstimmung hat Auswirkungen auf die künftigen Machtverhältnisse im Kongress. Zurzeit liegen die beiden republikanischen Kandidaten vorn.

Nur wenn die Demokraten beide Mandate gewinnen, hätten sie im Senat - zusammen mit der Stimme der künftigen Vizepräsidentin Harris - eine Mehrheit, so wie bereits im Repräsentantenhaus. Das würde bedeuten, dass der gewählte Präsident Biden nach seinem Amtsantritt Gesetze und Reformvorhaben einfacher durch den Kongress bringen könnte.



Zwischenergebnissen nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmen zufolge liegen jedoch der republikanische Senator Perdue und seine Kollegin Loeffler laut CNN und Fox News knapp in Führung. Sie wurden von den Demokraten Ossof und Warnock herausgefordert. Nach Angaben der Wahlbehörden in Georgia kann es mehrere Tage dauern, bis ein Endergebnis vorliegt.

