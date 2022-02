Noch ist keine Einigung in Sicht im Streit um das iranische Atomprogramm. (dpa-news / Iranian State Television Irib)

Ein Regierungssprecher sagte in Washington, damit wolle man die "technischen Diskussionen" in der letzten Phase der Wiener Atomverhandlungen erleichtern. Dies sei jedoch nicht als Zugeständnis an den Iran oder als Signal dafür zu verstehen, dass man kurz vor einer Einigung stehe.

Ex-Präsident Trump hatte die Sanktionen im Jahr 2020 erlassen. Mit der jetzigen Entscheidung der US-Regierung können andere Länder und Unternehmen sich wieder am zivilen Atomprogramm des Iran beteiligen, ohne amerikanische Strafmaßnahmen zu befürchten.

In Wien wird derzeit über die Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran verhandelt. Westliche Regierungsvertreter, darunter auch Bundesaußenministerin Baerbock, hatten zuletzt davor gewarnt, dass sich das Zeitfenster für eine Lösung in dem Konflikt bald schließen könnte.

