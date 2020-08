Der deutsche Pharmakonzern Bayer hat sich im Streit um mögliche Risiken durch die Sterilisationsspirale Essure mit dem Großteil der Klägerinnen in den USA geeinigt.

Man habe Vereinbarungen getroffen, mit denen etwa 90 Prozent der insgesamt fast 39.000 Klagen in den Vereinigten Staaten beigelegt würden, teilte das Unternehmen in Leverkusen mit. Bayer zahlt für den Vergleich insgesamt rund 1,35 Milliarden Euro. Darin enthalten ist eine Pauschale für Ansprüche, für die noch keine Vereinbarungen vorliegen.



Die Spirale konnte ohne chirurgischen Eingriff in die Eileiter eingesetzt werden. Viele Frauen klagten unter anderem über chronische Schmerzen, unregelmäßige Blutungen, Verletzungen an Gebärmutter und Eileiter sowie Depressionen.



Bayer hat Essure inzwischen vom Markt genommen, in den USA und weltweit.