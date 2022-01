Ukraine-Krise USA beantragen Sitzung des UNO-Sicherheitsrats

Im Konflikt des Westens mit Russland um die Ukraine haben die USA den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen angerufen. Wie die amerikanische UNO-Botschafterin, Thomas-Greenfield, in New York mitteilte, soll sich das Gremium am kommenden Montag in einer öffentlichen Sitzung mit der Krise beschäftigen.

28.01.2022