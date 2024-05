Die USA beenden im September ihr militärisches Engagement im Niger, wo die amerikanische Armee ein Camp in Agadez unterhält. (AP / Carley Petesch)

Dies teilten beide Staaten in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die Militärregierung in Niger hatte die Vereinigten Staaten im vergangenen Monat aufgefordert, die Präsenz der fast eintausens amerikanischen Soldaten zu beenden. Bis zu einem Putsch im vergangenen Jahr war Niger ein wichtiger Partner der USA im Kampf gegen Islamisten und andere Aufständische in der Sahelzone.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.