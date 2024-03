Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist äußerst angespannt. (Archivbild) (Mohammed Talatene / dpa / Mohammed Talatene)

Das zuständige Regionalkommando des US-Militärs teilte mit, Transportflugzeuge hätten ingesamt rund 38.000 Mahlzeiten abgeworfen. Es habe sich um eine gemeinsame Aktion mit der jordanischen Luftwaffe gehandelt. Die US-Regierung erwägt inzwischen auch Lieferungen über den Seeweg. US-Vertreter betonten, weder Hilfen aus der Luft noch über das Meer seien eine Alternative zur Hilfe mit Lastwagen.

Israel will humanitäre Hilfe erleichtern

Die israelische Armee will nach eigenen Angaben Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen erleichtern. Das Militär teilte über die Plattform X mit, bis Donnerstag einschließlich werde die Armee ihre militärischen Einsätze für jeweils vier Stunden in einzelnen Regionen des Gazastreifens vermindern.

Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist äußerst angespannt. Es fehlt seit Wochen am Nötigsten. Am Donnerstag war es bei einer Hilfslieferung zu einer Tragödie gekommen. Nach palästinensischen Angaben sollen mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen sein. Die Umstände sind nicht abschließend geklärt. Laut palästinensischer Darstellung eröffneten israelische Soldaten das Feuer auf die Menschenmenge. Israel macht dagegen das Chaos und Gedränge für die Opfer verantwortlich.

USA berichten von Fortschritten bei Verhandlungen

In den Verhandlungen über eine Feuerpause in dem Palästinensergebiet gibt es nach Einschätzung der USA Fortschritte. Ein hochrangiger Regierungsvertreter in Washington sagte, auf dem Tisch liege eine Vereinbarung, die von Israel - so wörtlich - "mehr oder weniger akzeptiert" werde. Nun sei die Terrororganisation Hamas am Zug, sich zu entscheiden. Unbestätigten Meldungen zufolge sollen sich die Unterhändler und Vermittler in Kürze in der ägyptischen Hauptstadt Kairo erneut treffen.

