Xi Jinping, Präsident von China. Archivbild. (Li Xueren/XinHua/dpa)

Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, Kirby, sagte in Washington, man halte das Gespräch für eine gute Sache. Es sei wichtig für die chinesische Regierung, sich die ukrainische Perspektive auf den russischen Angriffskrieg gegen das Land anzuhören. Ein Sprecher der Bundesregierung sagte in Berlin, dass es nun einen Dialog auf höchster Ebene gebe, sei ein gutes Signal. Ähnlich äußerte sich die EU-Kommission. Es sei ein längst überfälliger Schritt Chinas in seiner Verantwortung als Mitglied des UNO-Sicherheitsrats, erklärte ein Sprecher in Brüssel.

Das chinesische Außenministerium teilte nach dem Telefonat der beiden Staatschefs mit, Peking wolle eine Delegation in die Ukraine schicken, um eine politische Einigung zu finden. Selenskyj betonte, er habe ein langes und intensives Gespräch mit Xi geführt. Die Regierung in Kiew ernannte zudem einen neuen Botschafter für China. Das Land hat die russische Invasion bis heute nicht verurteilt.

