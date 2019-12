US-Menschenrechtler haben mehrere Technikkonzerne verklagt, weil sie von Kinderarbeit in den Kobaltminen der Demokratischen Republik Kongo profitiert haben sollen.

Die Klage richtet sich gegen Apple, Microsoft, Tesla, Dell und die Google-Mutter Alphabet. Kobalt wird unter anderem für die Produktion von Batterien in Elektroautos und Smartphones benötigt.



Die Organisation "International Rights Advocates" reichte ihre Sammelklage in Washington ein - im Namen von Angehörigen von Kindern, die beim Einsturz von Stollen getötet oder verstümmelt wurden. In der Klageschrift heißt es zudem, Kinder müssten "unter steinzeitlichen Bedingungen" für ein bis zwei Dollar pro Tag arbeiten.



Die Organisation hat ihren Sitz in Washington und setzt sich weltweit für Menschenrechte in der Arbeitswelt ein. In diesem Zusammenhang hat sie bereits gegen den Bananen-Anbaukonzern Chiquita in Kolumbien und gegen den Ölkonzern Exxon Mobil in Indonesien geklagt.