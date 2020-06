In Houston, Texas, hat die Beisetzung des bei einem brutalen Polizeieinsatz getöteten Afroamerikaners George Floyd begonnen.

Vor der Kirche, in der der Sarg aufgebahrt ist, versammelten sich hunderte Trauernde. Nach dem Gottesdienst mit 500 geladenen Gästen ist eine Prozession zum rund 20 Kilometer entfernten Friedhof geplant.



Schon gestern nahmen Tausende in der Kirche in Houston am aufgebahrten Sarg Abschied. Der Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten, Biden, traf sich mit der Familie Floyds.



Der gewaltsame Tod vor zwei Wochen hatte in den ganzen Vereinigten Staaten und anderen Ländern Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst. Demokraten und Republikaner streiten unterdessen über Reformen im Polizei- und Justizsystem.