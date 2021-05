Nach dem Hacker-Angriff auf eine der wichtigsten Kraftstoff-Pipelines in den USA wird das Benzin im Südosten des Landes knapp.

In Berichten heißt es, bei rund zwei Drittel aller Tankstellen im Bundesstaat North Carolina und 43 Prozent in Georgia seien die Zapfsäulen leer. In der Stadt Atlanta lag die Quote knapp unter 60 Prozent. US-Medien veröffentlichten Videos von Schlägereien an Tankstellen. Die US-Verbraucherschutzbehörde rief die Bürger auf, kein Benzin in Plastiktüten zu transportieren.



Ein Hacker-Angriff hatte vergangenen Woche die Leitungen von Colonial Pipeline lahmgelegt. Durch sie fließt fast die Hälfte der Kraftstoff-Versorgung der US-Ostküste. Die Hacker verlangten Lösegeld in unbekannter Höhe.

