Ukrainische Soldaten in der Region Saporischschja (dpa / Ukrinform )

In den vergangenen Tagen habe man bemerkenswerte Fortschritte der Streitkräfte vor allem die Region Saporischschja im Süden der Ukraine wahrgenommen, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Kirby, in Washington. Der Kreml meldete seinerseits die Einnahme strategisch wichtiger Punkte nahe der ostukrainischen Stadt Kupjansk durch die russischen Truppen.

Unterdessen gehen die diplomatischen Bemühungen um die Wiederaufnahme des Transports von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer weiter. Der russische Präsident Putin will dazu nach Kreml-Angaben am Montag mit dem türkischen Staatschef Erdogan in Sotschi zusammenkommen. UNO-Generalsekretär Guterres hatte Russland heute bereits Vorschläge für eine Neuauflage des Abkommens gemacht und diese mit wirtschaftlichen Zugeständnissen verbunden.

Putin kündigte zudem an, er werde sich in naher Zukunft mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen. Inhaltliche Details nannte er nicht.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.