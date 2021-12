Die Sprecherin des Weißen Hauses, Psaki, erklärte, ohne die Verbündeten und Partner in Europa werde es keine Gespräche über die Sicherheit der Region geben. Die USA hielten zudem am Prinzip fest, wonach alle Staaten das Recht hätten, selbst über ihre Zukunft und ihre Außenpolitik zu bestimmen.

Die Regierung in Washington reagierte damit auf den Entwurf einer Vereinbarung, den Moskau in den vergangenen Tagen der Nato übermittelt hatte und der seit heute öffentlich einsehbar ist. Moskau verlangt darin unter anderem, die Osterweiterung des Verteidigungsbündnisses zu beenden und der Ukraine keine Mitgliedschaft anzubieten. Zudem soll die Nato zusichern, auf Manöver und andere militärische Aktivitäten in Osteuropa zu verzichten.