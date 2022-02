US-Präsident Joe Bidenim Weißen Haus. (Archivbild) (picture alliance / Consolidated News Photos | Adam Schultz - The White House via CNP)

Auch der EU-Außenbeauftragte Borrell und Nato-Generalsekretär Stoltenberg nehmen teil. Der Russland-Ukraine-Konflikt war auch auf der 58. Sicherheitskonferenz beherrschendes Thema. UNO-Generalsekretär Guterres warnte vor einer unkalkulierbaren Eskalation. Die Lage sei komplexer und bedrohlicher als im Kalten Krieg.

Der scheidende Vorsitzende Ischinger sagte bei der Eröffnung, der Ukraine-Konflikt sei eine wirklich bedrohliche internationale Krise. Er bedauerte es erneut, dass die russische Regierung keine Vertreter nach München geschickt habe. Man wolle immer sicherstellen, dass auf der Sicherheitskonferenz alle Sichtweisen vertreten seien.

Guterres: Es gibt keine Alternative zur Diplomatie

Guterres betonte, er sehe die russische Truppenkonzentration an der Grenze zur Ukraine und die zunehmende Spekulation über einen militärischen Konflikt mit tiefer Sorge. Es wäre eine Katastrophe, wenn es dazu komme. Guterres betonte, deshalb gebe es zur Diplomatie keine Alternative. Er rufe alle Parteien auf, mit Ihrer Rhetorik extrem vorsichtig zu sein. Öffentliche Stellungnahmen sollten das Ziel haben, Spannungen abzubauen und nicht anzuheizen.

Blinken: "Moskau will mit Provokationen in Ostukraine weitere Aggressionen rechtfertigen"

Nach Einschätzung der USA heizt Russland die Lage in der Ostukraine an, um einen Vorwand für "weitere Aggressionen" gegen das Land zu haben. Die jüngsten Bombardements in der Region seien Teil der russischen Strategie, die darauf abziele, "falsche Provokationen zu schaffen, dann auf diese Provokationen zu reagieren und schließlich eine neue Aggression gegen die Ukraine zu verüben", sagte US-Außenminister Blinken auf der Konferenz.

Baerbock: "Es droht neuer Krieg - mitten in unserem Europa"

Bundesaußenministerin Baerbock betonte, dass Russland mit seinem Truppenaufmarsch nicht nur eine Drohung gegenüber der Ukraine, sondern gegen ganz Europa ausspreche. Es handele sich darum auch nicht um eine Ukraine-Krise, sondern um eine Russland-Krise. Man werde nicht über den Kopf der Ukraine hinweg verhandeln. Baerbock stellte klar, dass auch die Ostseepipeline Nord Stream 2 auf dem Prüfstand stehe.

An der dreitägigen Veranstaltung nehmen unter anderen 30 Staats- und Regierungschefs teil, darunter US-Vizepräsidentin Harris und der ukrainische Präsident Selenskji.

