In den USA ist inzwischen mehr als die Hälfte der Bevölkerung mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden.

Die Zahl der Erstimpfungen stieg auf 167,2 Millionen, wie die Gesundheitsbehörde CDC in Atlanta mitteilte. Damit haben 50,3 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Spritze bekommen. Rund 40 Prozent der Bevölkerung sind sogar bereits vollständig geimpft



US-Präsident Biden hat als Ziel ausgegeben, dass bis zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli rund 70 Prozent aller Erwachsenen mindestens die erste Impfung erhalten haben sollen. Viele Bundesstaaten, Kommunen und Unternehmen fördern die Bereitschaft inzwischen mit finanziellen und anderen Anreize etwa per Impflotterien.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.