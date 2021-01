Hochrangige Mitglieder der scheidenden US-Regierung haben laut Medienberichten über eine Absetzung von Präsident Trump durch sein eigenes Kabinett beraten.

Nach Informationen der Sender CNN, CBS und ABC sollen sich diese Überlegungen auf einen Zusatzartikel zur US-Verfassung gestützt haben, der die Entmachtung des Präsidenten grundsätzlich erlaubt. Als Voraussetzung wird genannt, dass der Präsident unfähig ist, die Pflichten und Vollmachten seines Amtes auszuüben. Die in dem Zusatzartikel vorgesehene Prozedur ist allerdings kompliziert und nähme einige Zeit in Anspruch.



Damit Trump abgesetzt werden könnte, müsste Vizepräsident Pence die Initiative unterstützen. Die Demokraten im Repräsentantenhaus forderten in einem Brief an Pence, genau dies zu tun. Der abgewählte Präsident habe zum Aufruhr angestachelt und die Demokratie zu untergraben versucht. Trump sei mental nicht gesund und unfähig, das Wahlergebnis zu verarbeiten und zu akzeptieren, erklärten sie.

