Ukraine-Russland USA berufen internationalen Krisengipfel ein

Wegen der befürchteten Eskalation in der Ukraine-Krise haben die USA für heute zu einem Krisengipfel per Videoschaltung mit sieben Staaten sowie den Spitzen der EU-Kommission und der Nato eingeladen. Dies gab das Büro des kanadischen Premierministers Trudeau in Ottawa bekannt.

18.02.2022