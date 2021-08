In den USA bleibt der Räumungsschutz für säumige Mieter vorerst bestehen.

Ein Berufungsgericht des Hauptstadtbezirks Columbia wies eine Klage von Vermietern gegen das Räumungsverbot ab. Diese kündigten den Gang vor das Oberste Gericht der USA an.



Das Moratorium war von der Regierung Präsident Bidens eingeführt worden, weil in den Vereinigten Staaten wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie 3,6 Millionen Menschen die Zwangsräumung droht. Das Räumungsverbot war Anfang des Monats zunächst ausgelaufen, da Biden für eine Verlängerung keine Mehrheit im Kongress fand. Daraufhin hatte die Gesundheitsbehörde CDC einen neuen Räumungsschutz erlassen, der für 60 Tage und nur in Regionen mit einer hohen Corona-Inzidenz gilt. Die Behörde begründete den Schritt mit der Ausbreitung der Delta-Variante des Virus.

