US-Präsident Trump hat im Streit um seine Steuererklärungen eine juristische Niederlage erlitten.

Ein Berufungsgericht in New York wies die Einwände seiner Anwälte ab, die eine Offenlegung der Akten verhindern wollen. Das bedeutet, dass Trumps Steuerberatungsfirma die Unterlagen der Jahre 2011 bis 2018 herausgeben müsste. Staatsanwalt Vance hatte die Akten angefordert. Der Demokrat ermittelt wegen möglicher Unregelmäßigkeiten in den Geschäften des Republikaners Trump.



Der Rechtsstreit könnte nun vor dem Obersten Gericht landen.



US-Präsidenten veröffentlichen normalerweise während des Wahlkampfes ihre Steuererklärungen. Trump hat mit dieser Tradition gebrochen.