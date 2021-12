Wo die Uiguren leben (Deutschlandfunk)

Nach dem Repräsentantenhaus verabschiedete auch der Senat einen Gesetzentwurf, wonach die Einfuhr solcher Waren in die USA künftig untersagt wird. Importe aus der Region sollen generell verboten sein, sofern nicht nachgewiesen werden kann, dass die Produkte ohne Einsatz von Zwangsarbeit hergestellt wurden. Die Regierung wurde beauftragt, Details zur Umsetzung auszuarbeiten. Menschenrechtsgruppen werfen China vor, Uiguren sowie andere muslimische Minderheiten in Xinjiang zu unterdrücken und in Umerziehungslagern Zwangsarbeit verrichten zu lassen. Peking bestreitet dies.

Damit das Gesetz in Kraft treten kann, muss es noch von Präsident Biden unterzeichnet werden.

