Die amerikanische Beststeller-Autorin Judith Krantz ist tot.

Wie die Zeitschrift "Hollywood Reporter" unter Berufung auf Krantz' Verleger berichtet, starb sie im Alter von 91 Jahren in Los Angeles. Die Bücher der Schriftstellerin wurden in millionenfacher Auflage verkauft und in 50 Sprachen übersetzt. In Deutschland erschienen unter anderem ihre Romane "Skrupel", "Prinzessin Daisy" und "Wiedersehen in Valmont".