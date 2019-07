Deutschland muss sich nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Altmaier stärker um die Entwicklung von Zukunftstechnologien bemühen.

Man müsse in Deutschland alles tun, um das Innovationstempo zu steigern, sagte der CDU-Politiker nach einem Treffen mit Google-Managern in der Zentrale des Unternehmens in Kalifornien. Ziel sei es, dass Deutschland in der Digitalisierung ein führendes Industrieland bleibe. Zuvor hatte Altmaier bereits für mehr Einsatz bei der Entwicklung des autonomen Fahrens geworben. Es müssten die nötigen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit neue Systeme hierzulande schnell umgesetzt werden könnten, sagte er. Der Minister hatte bereits in seiner Industriestrategie davor gewarnt, dass Deutschland und Europa bei Zukunftstechnologien in Rückstand geraten.