Bundeskanzlerin Merkel wird heute von US-Präsident Biden im Weißen Haus in Washington empfangen.

Das Treffen soll einen Neuanfang in den deutsch-amerikanischen Beziehungen markieren, nachdem sie unter Bidens Vorgänger Trump angespannt waren. Zuvor ist laut Bundesregierung ein Frühstück mit Vizepräsidentin Harris in deren Residenz angesetzt. Merkel ist damit die erste ausländische Regierungschefin, die Harris dort empfängt.



Ein Thema in den Gesprächen wird die Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland sein. Biden lehnt das Projekt ab. Weitere Programmpunkte von Merkels wahrscheinlich letztem USA-Besuch als Kanzlerin sind der Austausch mit Wirtschaftsvertretern und eine Rede an der Johns-Hopkins-Universität. Dort wird der Kanzlerin die Ehrendoktorwürde verliehen.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.