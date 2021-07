Zum Auftakt ihres Besuchs in den USA ist Bundeskanzlerin Merkel mit Vizepräsidentin Harris zusammengekommen.

Bei ihrem Gespräch in Washington hoben die beiden Politikerinnen die Bedeutung gemeinsamer Werte hervor. Merkel betonte zudem die Notwendigkeit, gemeinsam daran zu arbeiten, demokratische Werte zu stärken. Bei ihrer vermutlich letzten USA-Reise als Bundeskanzlerin wird Merkel am Abend von Präsident Biden im Weißen Haus empfangen.



Biden hatte die Kanzlerin im vergangenen Monat am Rande des G7-Gipfels in Großbritannien eingeladen.

