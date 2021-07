Bundesaußenminister Maas plädiert für eine stärkere internationale Kooperation in der Corona-Krise.

Er sagte vor seiner Abreise in die USA, die Staaten müssten effizient miteinander zusammenarbeiten, kontinuierlich Lieferketten verbessern und größere Produktionskapazitäten aufbauen, um weltweit noch mehr Impfstoff herzustellen. Ohne eine weltweite Solidarität bei der Impfstoffverteilung werde Delta nicht die letzte Corona-Virusvariante gewesen sein.



Maas hält sich für drei Tage in den USA auf. Zunächst besucht er eine Produktionsstätte des Pharmakonzerns Pfizer. Das Unternehmen kooperiert mit dem deutschen Hersteller Biontech bei der Produktion von Impfstoffen. Anschließend reist Maas zu einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats in New York.

