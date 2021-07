Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Biden haben die enge Verbindung Deutschlands und der USA betont.

Sie schätze die Freundschaft sehr, betonte Merkel bei der Begrüßung durch Biden im Weißen Haus in Washington. Sie wisse, was Amerika für die Geschichte eines freien und demokratischen Deutschlands getan habe. Biden wiederum nannte Merkel eine Freundin. Nach einem kurzen Gespräch im Oval Office unter vier Augen wollten sich Biden und Merkel knapp zwei Stunden im Beisein ihrer Delegationen austauschen. Dabei dürfte es unter anderem um den Streit über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 gehen.



Zum Auftakt ihres Besuchs in den USA war die Bundeskanzlerin mit Vizepräsidentin Harris zusammengekommen. Beide Politikerinnen hoben die Bedeutung gemeinsamer Werte hervor.



Merkel erhielt während ihres Aufenthalts die Ehrendoktorwürde der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore im Bundesstaat Maryland.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.