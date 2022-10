Sicherheitsstrategie

Die USA wollen sich außenpolitisch auf den Umgang mit China konzentrieren. (imago/D. Anoraganingrum/Future Image)

Das geht aus der neuen Strategie zur nationalen Sicherheit hervor, die in Washington vorgestellt wurde. Darin heißt es, die Volksrepublik China sei der einzige Konkurrent, der nicht nur die Absicht habe, die internationale Ordnung umzugestalten, sondern auch über die Macht verfüge, dies zu tun. Dazu zählten wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologische Mittel.

Mit Blick auf Russland heißt es in dem Papier, die Regierung in Moskau habe sich für eine imperialistische Außenpolitik entschieden, die darauf abziele, wichtige Elemente der internationalen Ordnung umzustürzen. Dies sei in der Invasion in der Ukraine gegipfelt. Russland stelle damit einen anhaltende Bedrohung für den internationalen Frieden und die Stabilität dar.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.