Sicherheitsstrategie

Die USA wollen sich außenpolitisch auf den Umgang mit China konzentrieren. (imago/D. Anoraganingrum/Future Image)

Die Volksrepublik China ist demnach der einzige Konkurrent, der nicht nur die Absicht hat, die internationale Ordnung umzugestalten, sondern auch über die Macht verfügt, dies zu tun. Dazu zählten wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologische Mittel. Im Wettbewerb mit China seien die nächsten zehn Jahre "eindeutig das entscheidende Jahrzehnt". Die Regierung von US-Präsident Biden hatte seit dessen Amtsantritt außenpolitisch einen Fokus auf China gelegt und einen harten Ton gegenüber Peking angeschlagen.

Mit Blick auf Russland heißt es in dem Papier, die Regierung in Moskau habe sich für eine imperialistische Außenpolitik entschieden, die darauf abziele, wichtige Elemente der internationalen Ordnung umzustürzen. Dies sei in der Invasion in der Ukraine gegipfelt. Russland stelle damit einen anhaltende Bedrohung für den internationalen Frieden und die Stabilität dar.

