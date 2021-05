Die größte Ölpipeline in den USA ist Ziel eines Hackerangriffs geworden.

Wie die Betreiberfirma mitteilte, wurde der Betrieb vorübergehend eingestellt. Eine Firma für Cybersicherheit sei mit den Ermittlungen beauftragt worden. Die Colonial-Pipeline ist gemessen am transportierten Volumen die größte in den USA. Jeden Tag fließen mehr als 2,5 Millionen Barrel an Benzin, Diesel, Kerosin und anderen Erdölprodukten durch die Rohrleitungen. Sie versorgt etwa 50 Millionen Verbraucher.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.