US-Präsident Biden hat angekündigt, dass bis zum 19. April 90 Prozent aller erwachsenen Bürger ein Impfangebot bekommen sollen.

Dafür müssten sie nicht weiter als fünf Meilen - etwa acht Kilometer - fahren, sagte Biden in Washington. Möglich werden soll das, indem fast 40.000 Apotheken einbezogen und weitere Massenimpfzentren errichtet werden. Der Bundesstaat New York kündigte an, dass sich ab morgen alle Bürger ab dem Alter von 30 Jahren zum Impfen melden können. Nächste Woche werde der Kreis auf über 16-Jährige erweitert.



Nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC sind bereits 52,6 Millionen Menschen in den USA voll immunisiert. Mehr als 95 Millionen haben mindestens eine Impfung bekommen. Die Vereinigten Staaten haben rund 330 Millionen Einwohner.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.