Der gewählte US-Präsident Biden hat Amtsinhaber Trump angesichts der Corona-Krise erneut eindringlich aufgerufen, eine Übergabe der Regierungsgeschäfte einzuleiten. Wenn sein Team und Trumps Regierung nicht ihre Bemühungen zur Begrenzung der Pandemie koordinierten, könnten noch mehr Menschen sterben, sagte Biden in seiner Heimatstadt Wilmington im Bundesstaat Delaware.

So müsse bereits jetzt geplant werden, wie ein künftiger Impfstoff gegen das Coronavirus verteilt werde. Wenn man mit den Planungen bis zum Tag seines Amtsantritts am 20. Januar warte, verliere man wertvolle Zeit.



Trump hat seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl bislang nicht eingeräumt. Er spricht ohne Belege von angeblichem Wahlbetrug und hat eine Reihe von Klagen eingereicht. Der 74-Jährige blockiert zudem die Übergabe der Amtsgeschäfte an Biden, was auch in den eigenen Reihen auf Kritik stößt.



Diese Nachricht wurde am 17.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.