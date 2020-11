Der gewählte US-Präsident Biden hat den Beginn des wochenlang blockierten Übergangsprozesses vor dem Regierungswechsel im Weißen Haus begrüßt.

Er freue sich, von der zuständigen Behörde die Zusicherung eines reibungslosen und friedlichen Machtwechsels erhalten zu haben, erklärte der demokratische Politiker in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware. Seine Mitarbeiter könnten sich nun auf die bevorstehenden Herausforderungen wie die Corona-Pandemie vorbereiten. Der noch amtierende Präsident Trump erkennt seine Niederlage weiter nicht an, blockiert die Übergabe der Amtsgeschäfte aber nicht mehr. Damit erhält das Team von Biden Zugang zu Ministerien, Behörden und vertraulichen Informationen der Regierung. Drei Wochen nach der Wahl hatten zuletzt auch Pennsylvania und Nevada den demokratischen Kandidaten Biden als Sieger in diesen Bundesstaaten bestätigt. Gestern hatte Michigan den Ausgang offiziell bestätigt und in der vergangenen Woche Georgia.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.