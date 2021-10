US-Präsident Biden kommt zum Auftakt seiner mehrtägigen Europa-Reise mit Papst Franziskus zusammen.

Biden traf am Vormittag im Vatikan ein. Später ist in Rom ein Gespräch mit dem französischen Präsidenten Macron geplant; es ist die erste persönliche Begegnung der beiden seit dem U-Boot-Streit. Das Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und Frankreich ist angespannt, weil die USA im September ohne Absprache mit Paris einen Sicherheitspakt mit Australien und Großbritannien im Indopazifik ins Leben gerufen haben. Dabei wurde ein geplantes U-Boot-Geschäft zwischen Frankreich und Australien abgesagt. - Biden und Macron nehmen am morgen beginnenden G-20-Gipfel in Rom teil.

