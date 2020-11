US-Präsident Trump hat die Regierungsbehörden zur Zusammenarbeit mit seinem designierten Nachfolger Biden angewiesen. Das teilte Trump per Twitter mit. Zugleich kündigte er an, den Kampf um seinen Verbleib im Amt fortzusetzen. Er sei sicher, dass die Republikaner sich durchsetzen würden.

In den USA ist die Übertragung der Aufgaben von einem Präsidenten zum nächsten per Gesetz geregelt. Eine unabhängige Behörde der US-Regierung, die GSA, setzte jetzt das Gesetz um. Trump teilte mit, die GSA möge dieses Verfahren einleiten und tun, was getan werden müsse. Er weise sein Team an, das Gleiche zu tun.

Corona und nationale Sicherheit erste Themen

Mit der Entscheidung bekommt Biden den ihm bislang verwehrten Zugang zur Regierungs-Infrastruktur für die Vorbereitung seiner Amtsübernahme. Seine Mitarbeiter können jetzt offiziell mit Regierungsbeamten kommunizieren. Biden kündigte an, dass die Corona-Pandemie und Fragen der nationalen Sicherheit erste Themen würden.



Zuvor hatten mehrere Vorstandsvorsitzende von großen Unternhemen darauf gedrängt, die Übergabe der Amtsgeschäfte nicht länger zu blockieren. Unter ihnen waren auch Großspender der republikanischen Partei.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.