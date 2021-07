Nach den Protesten in Kuba hat US-Präsident Biden seine Unterstützung für die Demonstranten bekundet.

Er erklärte in Washington, seine Regierung stehe an der Seite der Kubaner, die sich nach einem Ende der jahrzehntelangen Unterdrückung und des wirtschaftlichen Leids sehnten. Er rufe die kubanische Führung auf, ihrem Volk zuzuhören anstatt sich selbst zu bereichern.



In Kuba waren gestern tausende Menschen in mehreren Städten auf die Straße gegangen und hatten gegen die Strom- und Lebensmittelknappheit protestiert, aber auch mehr Freiheiten verlangt. Die Polizei ging teils gewaltsam gegen die Protestierenden vor. Staatschef Diaz-Canel warnte, dass weitere - Zitat - "Provokationen" nicht toleriert würden. Er machte die USA für die Proteste verantwortlich.

