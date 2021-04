Auf Einladung von US-Präsident Biden kommen heute 40 Staats- und Regierungschefs zu einem zweitägigen Online-Klimagipfel zusammen, darunter Bundeskanzlerin Merkel.

Biden will zum Auftakt eine Rede halten. Heute geht es nach Angaben des Weißen Hauses unter anderem um Ziele zur Eindämmung des Klimawandels und Finanzierungsfragen. Morgen soll dann die Bedeutung von Innovation und Technologie für den Klimaschutz im Mittelpunkt stehen. Es wird erwartet, dass die Biden-Regierung bei dem Gipfel zudem ein neues Klimaziel für 2030 ausgibt. Der Präsident hatte am ersten Tag seiner Amtszeit die Rückkehr seines Landes in das internationale Klimaabkommen verfügt, aus dem sein Vorgänger Trump ausgestiegen war.



Die Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock warb für eine deutsche Allianz mit den USA beim Klimaschutz. Sie sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Biden-Regierung habe die Chance für ein ernsthaftes Investitionsprogramm ergriffen. Dem sollte sich die Bundesrepublik anschließen.

