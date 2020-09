Zwei Tage nach US-Präsident Trump hat der demokratische Präsidenschaftskandidat Biden die von Protesten erschütterte Stadt Kenosha besucht.

Dabei versprach er ein konsequentes Vorgehen gegen den Rassismus. Das Land sei bereit dafür, gegen "die Ursünde" der Sklaverei und all ihre Überreste anzugehen. Vor dem Auftritt in Kenosha hatte sich Biden mit der Familie des schwer verletzten Afroamerikaners Jacob Blake getroffen und mit diesem telefoniert. Ein Polizist hatte Blake mehrmals in den Rücken geschossen. Der erneute Fall von Polizeigewalt hatte Proteste und Ausschreitungen ausgelöst. Trump hatte sich bei seinem Besuch in Kenosha demonstrativ auf die Seite der Polizei gestellt. Die Krawalle bezeichnete er als inländischen Terrorismus.