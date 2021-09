US-Präsident Biden hat angesichts der Schäden durch den Hurrikan "Ida" und Waldbränden vor den Gefahren des Klimawandels gewarnt.

Er sagte bei einem Besuch im New Yorker Stadtteil Queens, das Land und die Welt seien in Gefahr. Die rasant fortschreitenden Veränderungen des Klimas entsprächen der "Alarmstufe rot". Das sei keine Übertreibung, sondern eine Tatsache, betonte Biden. Es müsse verhindert werden, dass es noch schlimmer werde.



Der Hurrikan "Ida" und Unwetter hatten an der Ostküste der USA große Schäden verursacht. Zudem sind aktuell rund 15.000 Feuerwehrleute in Kalifornien gegen Waldbrände im Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.