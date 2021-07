USA: Biden empfängt irakischen Regierungschef

US-Präsident Biden empfängt heute den irakischen Regierungschef al-Khademi.

Bei den Gesprächen im Weißen Haus soll es auch um einen möglichen Truppenabzug der noch rund 2.500 US-Soldaten aus dem Irak gehen. Al-Khademi steht innenpolitisch stark unter Druck. Die Terrormiliz Islamischer Staat verübte vergangene Woche erneut einen Anschlag in Baghdad bei dem Dutzende Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt wurden. Außerdem gewinnen pro-iranische Kräfte in dem Land an Einfluss. Sie fordern ebenfalls den Abzug der US-Truppen.



Bidens Vorgänger Trump hatte bereits einen Großteil der US-Truppen aus dem Irak abgezogen. Bei den noch verbleibenden Soldaten handelt es sich um Berater und Ausbilder für die irakische Armee. Auch aus Afghanistan zieht sich die US-Armee zurück. Bis Ende August sollen alle Soldatinnen und Soldaten von dort abgezogen sein.

