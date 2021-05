US-Präsident Biden hat die von seinem Vorgänger Trump verfügte Obergrenze zur Aufnahme von Flüchtlingen angehoben.

Demnach können die Vereinigten Staaten bis Ende September statt lediglich 15.000 nun maximal 62.500 Schutzsuchende aufnehmen. Im kommenden Jahr soll die Obergrenze erneut auf 125.000 angehoben werden. Zuvor hatte es in Bidens demokratischer Partei Kritik daran gegeben, dass Trumps Obergrenze auch nach dem Machtwechsel ihre Gültigkeit zunächst behalten sollte. Diese war die niedrigste seit Einführung des Flüchtlingsprogramms im Jahr 1980. Eine Anhebung hatten auch Menschenrechtsorganisationen gefordert. Das Programm sieht eine Überprüfung von Schutzsuchenden in der Regel noch in ihren Herkunftsländern oder -regionen vor. Im Erfolgsfall werden sie dann per Flugzeug in die Vereinigten Staaten gebracht.



Biden hatte zuletzt auch Änderungen der Politik an der Grenze zu Mexiko eingeleitet. So beginnen die US-Behörden in dieser Woche mit der Zusammenführung von Migrantenfamilien, die während der Amtszeit Trumps getrennt worden waren.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.